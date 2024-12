En prenant compte de l'inflation. Hello les Kids!! Petit article vite fait, qui va nous montrer que le prix des consoles aujourd’hui n'est peut-être pas si élevé qu'on le pense (je ne parle pas de la PS Pro hein...) Console: prix au lancement - équivalent en 2024 PS1: 2099Frs - 672€ PS2: 2990Frs - 957€ Snes: 1290Frs - 435€ Saturn: 3490Frs - 1117€ Megadrive: 1890Frs - 673€ GX4000: 990Frs - 352€ NeoGeo 3990Frs - 1423€ Ceux-ci ne sont que quelques exemples qui montrent en fin de compte que le prix des consoles n'a pas tant évolué que ça...ils n'ont fait que suivre l'inflation.

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2024 at 03:21 PM by gasmok2