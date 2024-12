Actualités

Bonjour peuple de Gamekyo !Aujourd’hui je voulais simplement vous demander : quels sont vos jeux les plus attendus sur Switch 2 ? Egalement vous présenter les miens par la même occasion. Ca sera très Nintendoesque mais bon c’est la console qui veut ça !Le nouveau Zelda Open World frapadingue, je ne suis pas 100% conquis par la nouvelle formule des Zelda mais pas au point de ne pas être dans les starting blocks pour le prochain opus. Pour le prochain j’espère une thématique maritime sans être pour autant un Wind Waker 2. J’aimerais bien une world map plus compacte mais à 2 étages avec de l’exploration sous marine. On peux imaginer toutes sortes de mécaniques autour de la capacité a respirer sous l'eau, pourquoi pas vers la fin une transformation en Zora pour explorer plus librement.Depuis quelques temps Nintendo remet pas mal en avant DK, dans le film, Mario VS DK, les jeux retros, le parc d’attraction, DK Country Returns HD… donc j’ai de l’espoir pour le retour au premier plan, de la licence avec un grand jeu d’aventure mêlant Gameplay 2D et 3D.Je ne cracherai jamais sur un joli Mario Kart avec des circuits inspirés même si j’ai l’impression que la série n’a plus grand-chose à offrir de plus depuis Mario Kart Wii/7. J’espère donc des grosses nouveautés : mode solo intéressant, des innovations dans les courses en ligne, circuits interconnectés…C’est toujours un bijou de fan service mais comme avec Mario Kart je me lasse, je voudrais surtout un gameplay efficace et des graphismes au top. Par contre avoir 50 000 persos ne m’intéresse pas plus que ça.C’est sûrement la licence qui cherche le plus à nous faire revivre les grandes heures de Final Fantasy à travers des jeux nouveaux. L’exécution est maladroite mais ils y parviennent pas mal alors j’espère bien que de futurs opus encore meilleurs arriveront. Le producteur Tomoya Asano a qui on doit pas mal d’excellents J-RPG récents (Triangle Stratégie, Live a Live, DQ III) devait donner des nouvelles cette année… mais a fini par déclarer qu’il allait falloir attendre davantage.Le remake de la 4G est une immondice que j’ai digérée tant bien que mal parce que mon amour pour cette génération n’était pas particulièrement développé. Je tolérerai par contre nettement moins qu’il fasse de la merde avec les sublimes Noir et Blanc, je serai donc bien rassuré de les voir débarquer sur Switch 2 avec je l’espère un style similaire à Epée/BouclierLe Splatoon original avait un concept et un style bien frais. Les nouveaux jeux ont l’air intéressant mais ont tous l’air malgré tout de proposer plus ou moins la même tambouille. J’espère donc qu’avec la prochaine génération arrivera un Splatoon qui nous mettra tout de suite des étoiles dans les yeuxJ’ai vraiment accroché au dernier Nintendo Sport, le tennis et le golf sont toujours aussi prenant, les combats d’épée sont tendus et défoulant, sont venus s’ajouter le badminton et surtout le foot très addictif. Le tout jouable en ligne avec des nouveaux Miis personnalisables et kawaii. Un très bon plat dont je me servirai volontiers.C’est l’instant « vieux chiant » de cette article, oui toutes ces licences ont des arguments, du charme et on peux en faire plein de trucs cools même en 2025.Je m’excuse donc mais je vais terminer aussi par un Zelda. Je pense que les joueurs qui ont connu le jeu à sa sortie comprennent facilement pourquoi. Je crois que l’histoire, l’OST, les donjons, villages, le rythme du jeu n’ont pas du prendre une ride. Par contre la technique, les combats et l’overworld ont eux pris une méchante claque. Il serait donc temps de faire revivre cet opus via un remake ambitieux qui repartira de zéro. Il faudrait retravailler les cuts scenes, agrandir les zones, mettre les combats au moins au niveau de Breath of the Wild… Je crois qu’en plus Nintendo nous donne quelques indices qui laissent penser que ce remake pourrait arriver avec un Echoes of Wisdom qui dans son univers fait très Link to the Past X Ocarina of TimeCa serait un jeu parfait pour nous faire patienter en attendant le prochain vrai nouveau Zelda non ?Voilà pour moi ! A vous maintenant ! /