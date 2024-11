Brevet déposé par Samsung.Et franchement, j'ai du mal à voir l'intérêt du truc.Si l'écran se plie vers l'extérieur, ça laisse les joysticks à l'air libre donc à risque (sauf si tu fous le truc dans une coque) et si c'est vers l'intérieur, ça imposera des sticks en position renfoncée, généralement une perte de prise en main.Pi bon, coût du bidule estimé à environ 800 balles (+ taxes européenne donc 1000 on va dire), faut être motivé vu la concurrence actuelle.

posted the 11/30/2024 at 11:09 AM by shanks