On continue dans les vieux mangas.Le manga Cat's Eye de Tsukasa Hojo (City Hunter) aura le droit a une nouvelle adaptation en anime l'année prochaine sur Disney+. Il pourrait s'agir d'un film. Pas d'autres information en dehors de cette premiere affiche et d'un teaser avec une chanson d'Ado qui servira de theme.On rappelle au passage que depuis deux semaines une adaptation live française de Cat's Eye (avec Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain) passe tout les Lundi soir sur TF1 et que les deux premiers épisodes ont tout de même attiré plus de 5 millions de téléspectateurs, avec une baisse de 1 million pour les episodes 3 et 4.