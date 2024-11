Tu t'es fait chier à prendre de l'avance en pré-téléchargeant 146Go pour être tranquilleAlors bouffe ce petit patch Day One de 139Go(données de remplacement heureusement, le jeu pèse pas 280Go hein)Pour info, le déploiement Game Pass se fera demain à 17h00 pour tout le monde (pas d'astuce genre Nouvelle-Zélande, c'est partout en même temps).

posted the 11/19/2024 at 12:23 PM by shanks