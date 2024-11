Reportages

https://niindo64.com/2024/11/15/reportage-paris-games-week-2024/



Soirée de lancement – 16/05/2024





Mon article originel

Soirée AVP – 22/10/2024

La blague PlayStation



Beaucoup à dire sur PlayStation et pas en positif. Mais il y a quand même eu une chose bien de leur part à PGW.









Photo : @just.micka Photo :





À noter que sur le plan de 2024, PlayStation est le seul à n’avoir ni de nom, ni de logo dans le pavillon 1. À noter que sur le plan de 2024,dans le pavillon 1.





La fin d’une ère pour Nintendo à PGW ?









Xbox la valeur sûre











Autre jeu phare du stand, Life Is Strange: Double Exposure (29/10/2024). Autre jeu phare du stand,(29/10/2024).





SEGA, c’est moins fort qu’en 2023





Ubisoft, fournisseur officiel d’escape game





Bandai Namco la force tranquille







Capcom Wilds





PLAION et ses décors authentiques





Fnac Games Week

Scène PGW – Worlds League of Legends





Fast Close Combat (FCC)





Les stands inattendus





Jeux Made in France / Microids









Et bien d’autres, visibles dans ma vidéo de mon petit tour de cet espace. Et bien d’autres, visibles dansde mon petit tour de cet espace.

Japan Expo Games Week ?

Artistes









Dans le pavillon 1, l’un des rares à avoir son propre stand fut @_grimartist_ . Dans le pavillon 1, l’un des rares à avoir son propre stand fut





Une fresque pour du dessin libre et où j’ai laissé ma trace. Cherchez un Mario. Unepour du dessin libre et où j’ai laissé ma trace. Cherchez un Mario.

Cosplay









VI : @armin.dccos – Jinx : @jade.raisins VI :– Jinx :





Jinx : @kotori_doll Jinx :





Victor : @tomren.cosplay – Jinx : @whxtelamb.cos – Vi : @suzalia_cosplay – Caithlyn : @octa__ven Victor :– Jinx :– Vi :– Caithlyn :





On sort de l’univers de LoL pour du Overwatch. Avec @lize.neko en Kiriko. On sort de l’univers depour du. Avecen Kiriko.





Pyramid Head (Silent Hill 2) : @_ghost.cos & @redheart.ghost Pyramid Head () :





Lara Croft (Tomb Raider) : Lara Croft () : @tenshihanaa

Pactole





Conclusion





Merci d’avoir pris le temps de me lire.