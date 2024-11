Jeux Video

Par billbil-kun donc autant dire 100% fiable.



- PS5 Standard : 474,99€ (au lieu de 549,99€)

- PS5 Standard + pack Fortnite Cobalt : 474,99€ (au lieu de 549,99€)

- PS5 Digital : 374,99€ (au lieu de 449,99€)

- PS5 Digital + pack Fortnite Cobalt : 374,99€ (au lieu de 449,99€)

- PSVR 2 : 399,99€ (au lieu de 599,99€)

- PSVR2 + Horizon VR : 399,99€ (au lieu de 649,99€)



UP :

Carrefour proposera 45€ sur la carte Carrefour en bonus sur la PS5 Standard (soit 429,99€ la console).



C'est tout et comme d'hab, fallait pas s'attendre à quelque chose pour les manettes. Pour les jeux on verra bien, j'ai quelques trucs dans ma wishlist.