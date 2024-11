Après un 9eme épisode sympathique, mais au gros manque d’exploration et à la structure redondante, Ys X revient a ce qui avait fait le succès du 8eme opus, à savoir une ambiance paradisiaques, de l’exploration et plein de gens a sauver ici et là pour nous aider dans notre aventure. Sauf que cette fois le terrain de jeu ne sera pas une ile, mais plusieurs petites.- Le feeling des combats et de l'explo si propre à Ys- La DA- Le retour de l’exploration- L’OST- Quelques gimmick de gameplay sympathiques- Techniquement solide- Beaucoup trop simple en normal/difficile- Manque un peu de variété dans les décors- Histoire un peu classique- Trop bavard- Mais aussi quelques gimmick de gameplay useless- Les combats en bateauMalgré des combats un peu moins vifs que dans le 8 ou le 9 du fait du nouveau système de combat en duo, ce dixième Ys reste toujours aussi fun, fluide et bourrin.Nous avons cette fois tout un monde à explorer en bateau et des villageois à sauver qui rejoindront notre galion (qui remplace le camp de naufragés dupour nous aider a progresser.En gros ce qui à été aimé dans YS 8, mais qui avait disparu dans le 9 est de retour. Au passage fini les phases de défenses moisies, merci.La DA repart sur quelque chose de plus proche du 8 ou de Memories of Celceta en laissant le style "gothique" du 9, de même que l’OST qui est globalement bien plus qualificative que celle de ce dernier (même si cœur sur "New Life" et "In Profile, On Belfry").On a aussi de nouvelles compétences comme le grappin et le surf qu’on peut utiliser à tout moment sur l’eau comme sur la terre (sans compter les passages sur rail à la Ratchet ou Sonic), ainsi que des moments ou on nous imposera d’alterner seul Adol ou Karja le second perso jouable, chacun devant aider l’autre à progresser de son coté (des passages malheureusement trop rares).Ys X est heureusement techniquement solide sur PS5 et n'est finalement pas si moche que ça en dehors des phases en bateau assez vides. Pour finir le jeu se permet même deux petits passages scriptés de fuite ou tout s’effondre, il y avait un peu d’argent chez Falcom.Malheureusement ce dixième épisode est trop simple en normal et difficile (pas testé au dessus), la faute a ce nouveau "Mode Duo" qu’on peut utiliser a l’infini (qui double les dégâts en plus d’activer un mode garde semi-automatique qui est un peu trop résistant…) et seule une poignée de boss vous donneront l’impression de ne pas avoir activé un "god mode". Donc pour les connaisseurs lancez directement en Nightmare, voir Inferno.Même si le level design fait le café, les décors manquent un peu de variété et beaucoup d’iles optionnelles se ressemblent sur le plan artistique.Ys X Nordics a aussi le mal de beaucoup de J-RPG à savoir que ça parle trop. Surtout que sans être inintéressante, l’histoire du jeu n’est pas la plus originale de la saga et ce ne seront pas les différents personnages qui nous accompagneront qui relèveront le niveau en dehors de Karja et de deux/trois autres.En plus du surf ou du grappin, le jeu intègre des pouvoirs qu’on utilisera pratiquement jamais comme le fait de pouvoir faire un bloc de glace avec Karja pour créer une plate-forme ou faire du feu avec Adol pour détruites des ronces, ainsi que plus tard pouvoir arrêter le temps quelques secondes pour accéder à certains passages.Pour finir les combats en bateau sont dignes d’un jeu PS1/PS2 et même si ça s’améliore vers la moitié du jeu grâce a l'upgrade du bateau, l’exploration sur la mer est trop mollassonne.