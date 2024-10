La quantité de travail est impressionnante, la différence saute au yeux.Personnages, visages et cheveux plus réalistes.Lumière et textures sublimés.Rendu de l'eau et des reflets grandement améliorés.Nombre de PNJ dans les villes, quantité de détails et d'éléments 3D augmentés.Densité de la végétation (toutes les plantes réagissent, même les petites).Distance d'affichage,...Les 10h de motion capture refaite aussi, qu'on ne voit pas dans la vidéo.Pour moi c'est plus un remake qu'un remaster.Je ne vous ferai pas "l'affront" de refaire un test, je ne parle ici que des graphismes (c'est fou ce que 2 ou 3 pixels en plus peuvent faire), le jeu a bien d'autres qualités dont le gameplay lors des combats contre les machines en 1er lieu.Mon jeu de la gen précédente (toutes consoles confondues) qui revient dans les meilleurs conditions, vivement mon nouveau run en NG+ ultra hard 100% !