Jeux Video

Et pour le N, je ne parle évidemment pas du petit artisan du jeu vidéoC'est NVidia qui est en train de bouleverser le marché boursier en ayant même cette semaine, et certes le temps de quelques heures seulement, dépassé Apple pour devenir l'entreprise la plus cotée au monde.Merci la technologie IA (entre autres choses).A l'arrivée cette semaine :1) Apple : capitalisation de 3526 milliards de dollars2) NVidia : 3523 milliards de dollars3) Microsoft : 3182 milliards de dollars4) Amazon : 1971 milliards de dollars5) Meta/Facebook : 1252 milliards de dollarsD'ailleurs en passant, Tesla (7e) rattrape doucement Google (6e).ça en fait du pognonC'est majoritairement du vent numérique mais les chiffres sont jolis