Nouvelle fournée d'images pour Slitterhead, le jeu d'action/horreur de Bokeh Game Studio, ex Japan Studio, qui sortira le 8 Novembre (uniquement en demat chez nous pour le moment et en boite sur PS5 aux USA/Japon).

posted the 10/18/2024 at 01:47 PM by guiguif