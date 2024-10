Jeux Video

Selon Rebs Gaming, un des plus gros insiders autour de la franchise, relayée par InsiderGaming :



- 343 Industries (désormais Halo Studios) avait lancé le chantier Halo Infinite 2 dès 2022, au départ sous le moteur Slipspace.



- Fin 2022 et suite au changement de direction, fut imposé la transition vers l'Unreal Engine 5.



- L'équipe créative ne s'est pas sentie soutenue dans ce changement et tout ce que ça impliquait, en plus d'un manque de communication avec les hauts placés (le studio était totalement dans la tourmente à ce moment).



- L'équipe créative a été majoritairement licenciée début 2023.



- Rebs Gaming est incapable de dire si Halo Infinite 2 est définitivement mort, ou si le projet a réellement transité vers l'Unreal Engine 5.

- Il est même tout à fait possible que la restructuration chez Halo Studios n'inclue pas d'équipe créative pour la campagne, qui elle serait développé par un autre studio.