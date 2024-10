Les Golden Stick Awards c'est un peu les VGA du Royaume Uni fait en collaboration avec Gamesradar + et il s'avère que l'édition de 2024 boycottera complètement Stellar Blade et fortement Black Myth Wukong dans ses nominés pour n'importe quelle catégorie, ces jeux sont bonnement absent hormis une seule catégorie.Un autre exemple de la gangrène idéologique du milieu de la presse vidéoludique pour les raisons que vous connaissez malheureusement.On parle de 2 jeux ayant eu un fort succès critique et niveau ventes, dont Wukong qui aura carrément vendu plus de 20 millions en 1 mois.Et ces jeux ne sont quasiment nominés dans aucune catégorie, je dis quasiment car Wukong est juste nominé une fois dans la catégorie meilleurs graphismes et c'est tout, Stellar Blade est nominé nul part.Black Myth Wukong par exemple pour un jeu aussi bien vendu avec un succès aussi fort aurait eu sa place dans la catégorie jeu de l'année sur PC ou console mais il n'y est pas.Stellar Blade lui aurait pu être dans plusieurs catégories comme par exemple meilleures OST mais non il est absent de partout.D'autres exemples stupides en doubleurs il n'y a que des doubleurs anglais, dans Like a Dragon Infinite Wealth c'est le doubleur us de Ichiban qui est nominé alors que sa prestation est complètement terne comparé à celle du doubleur original Japonais.Ou encore le vote ouvert sur Silent Hill 2 en doubleur ou OST alors que le jeu n'est pas encore sorti.Bref ce genre de awards une fois de plus va nous laisser dubitatif sur les nombreux choix ou nomminés, comme surement les VG Awards aussi en fin d'année.1000xResistEmio – The Smiling Man: Famicom Detective ClubFinal Fantasy VII RebirthLike a Dragon: Infinite WealthLorelei and the Laser EyesTactical Breach WizardsAstro BotBlack Myth: WukongHarold HalibutMetaphor: ReFantazioSenua's Saga: Hellblade IIWarhammer 40,000: Space Marine 211 Bit StudiosArrowhead Game StudiosCapcomDigital EclipseTeam ASOBIVisual ConceptsA Highland SongAstro BotFinal Fantasy VII RebirthHauntiiSilent Hill 2Shin Megami Tensei V: VengeanceCody Christian as Cloud Strife in Final Fantasy VII RebirthKaiji Tang as Ichiban Kasuga in Like a Dragon: Infinite WealthHumberly Gonzalez as Kay Vess in Star Wars OutlawsLuke Roberts as James Sunderland in Silent Hill 2Melina Juergens as Senua in Senua's Saga: Hellblade IISonequa Martin-Green as Alvilda in Asgard's Wrath 2Animal WellBalatroFrostpunk 2SatisfactoryTactical Breach WizardsUFO 50Astro BotDragon's Dogma 2Final Fantasy VII RebirthHelldivers 2Prince of Persia: The Lost CrownThe Legend of Zelda: Echoes of Wisdom