Famitsu a interviewé certains membres de l'équipe du prochain Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars comme le directeur Tatsuya Ogushi et le planificateur principal Takahiro Sakiyama.Le groupe a discuté des différentes facettes de ce projet, notamment du fait que le code source et les données sont basés sur le portage PSP "Genso Suikoden I&II" disponible uniquement au Japon.Cependant diverses corrections de bugs et de stabilité ont été mises en œuvre, ce qui rend l'expérience distincte de la version PSP.Ogushi a également confirmé que le contenu ajouté au portage Sega Saturn du premier Suikoden ne sera pas présent.Le reste de l'interview aborde d'autres fonctionnalités, telles que l'optimisation des temps de chargement, les performances générales et un mode galerie contenant des events et de la musique. L'équilibrage du jeu est également mentionné comme n'ayant pas été modifié à l'exception de quelques problèmes majeurs.D'autres mentions notables incluent le fait que les dialogues grossiers de Luca Blight ont été conservés, mais que Richmond dans Suikoden II n'est plus représenté en train de fumer, les références aux cendriers et autres ont étés supprimés.