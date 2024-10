ActuGaming 7/10

Sumo Digital est connu pour avoir développé des jeux de Course de licence Sega (Sonic and Sega All-Stars Racing et OutRun Online Arcade), ils ont sortie il y a peu de temps, une nouvelle licence qui pourrait plaire à ceux qui aiment les courses poursuites, il est pour l'instant uniquement sortie sur PC.En l'an 2066, le réseau média Bachman est une fois de plus prêt à dominer le monde du divertissement brutal avec la dernière série de son émission phare. Dans DEATHSPRINT 66, les concurrents endossent le rôle d'un jockey clone et disposent d'une réserve infinie de clones à leur disposition pour s'affronter à la vitesse folle du SPRINT MORTEL.Sans trop de prétention de base, Deathsprint 66 se révèle être une bonne surprise. Avec des courses effrénées, jouissives et à la construction franchement amusante, il y aura de quoi passer un excellent moment sur le titre de Sumo Newcastle, surtout si vous jouez avec des amis. Même les bonus proposés dans les courses sont funs, comme les divers pièges sadiques qu’il faudra éviter au travers des 15 cartes. Néanmoins, tout ne sera pas parfait avec une répétitivité lassante, des soucis de gameplay çà et là qui frustrent à la longue, mais également un manque de contenu qui pourrait à terme amener les joueurs à aller voir ailleurs si cet aspect n’est pas rectifié dans les semaines à venir. Mais qu’à cela ne tienne, avec un enrobage cyberpunk attrayant et beau, Deathsprint 66 est un jeu de course à faire ne serait-ce parce qu’il est peu cher (24.99 €), et surtout très plaisant à jouer avec les diverses acrobaties impressionnantes que l’on peut réaliser afin d’éviter ses concurrents et les nombreux pièges. On croise les doigts pour que les joueurs restent le plus longtemps possible sur le soft, même si ce ne sera pas encore gagné.Despite some glitches here and there, which are likely a by-product of the speed, DeathSprint 66 is a lot of fun.DeathSprint 66 taps into a deeply disturbed corner of your imagination and begs you to die over and over again. You can't help but play along - it's that fun.