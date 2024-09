Depuis l'annonce de Ghost of Yotei d'ont l'héroïne sera visiblement une femme, je vois de plus en plus de "joueurs" se plaindre d'une présence de plus en plus importante des héroïnes femmes dans les jeux vidéo.Et vous qu'en pensez-vous?Perso homme ou femme peu importe.Du moment que le personnage est intéressant et bien écrit ça me va