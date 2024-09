Jeux Video

Aucun rapport avec le parfum (néanmoins très sympa, je conseille).



Donc selon le leaker bien de chez nous j0nathan, déjà auteur d'un paquet de fuites avec Ubisoft, voici à quoi ressemblerait Assassin's Creed Invictus, un projet orienté multi à ne pas confondre avec HEXE (le jeu solo apparemment assez sombre).



- Sera une sorte de "Fall Guys" (mais en plus sérieux j'imagine)

- Jouable à 16 sur plusieurs manches

- Deathmatch par équipe/chacun pour soi, et épreuves de vitesse

- Si vous faîtes partie des gagnants d'une manche, vous pourrez sélectionner des compétences spéciales pour la suivante

- Au moins 2 persos confirmés : Ezio et Cesare Borgia

- Gameplay très arcade

- Tout comme les persos, chaque maps sera un segment repris d'un ancien jeu : île paradisiaque (Black Flag), Japon (Shadows), Bagdad (Mirage)...

- On aura aussi Pompeii avec la lave qui monte.



Bon...

Pourquoi pas hein.