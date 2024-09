Quand Shinobi rencontre Rolling Thunder !

(nb : rien à voir avec l’ancien meneur de jeu des Houston Rockets)



La cover occidentale sur NES

Gameplay

Points forts du gameplay :

Points faibles du gameplay :

Graphismes et ambiance

Durée de vie et rejouabilité

Conclusion

Fiche technique:

NOTE PRESSE (EGM Electronic Gaming Monthly Issue 010 - Mai 1990)

Screenshots:

, sorti en 1990 sur NES par Capcom, est un jeu d'action à défilement horizontal développé par Arc System Works. Et oui ! Pendant longtemps je pensais que les papas de Guilty Gear étaient au milieu des années 1990 (vers l’ère PSX/Saturn), mais j’appris plus tard que la société a été fondée en 1988.Ce sont donc des anciens dans le monde du jeu vidéo, et ils allaient se fendre en 1990 d’un titre connu au Japon sur Famicom sous le nom, tout en étant fortement inspiré de Rolling Thunder, un jeu de Namco, car il propose une expérience de jeu centrée sur des mécaniques de tir, de plateformes et d'exploration.Autre filiation, celle du hit de Sega, Shinobi, où il reprend beaucoup de mécaniques comme les collisions avec les ennemis, mais aussi et surtout le sauvetage de moult PNJs. Mais le titre de Capcom a son propre univers, invitant le joueur à incarner un agent secret, Kenny Smith, chargé de démanteler une organisation criminelle en Amérique du Sud, baignant allégrement dans le trafic de drogues.Le gameplay de Code Name: Viper est un mélange de plateformes et de tir. Le joueur doit naviguer à travers huit niveaux tout en éliminant des ennemis et en sauvant des otages. Le jeu encourage une progression méthodique plutôt que rapide, car les ennemis peuvent surgir soudainement de n'importe où, notamment derrière des portes dissimulées.Le joueur peut se cacher dans des portes pour éviter les tirs ennemis, une mécanique similaire à. Cela ajoute une dimension tactique au jeu.Chaque niveau contient des portes dans lesquelles on peut entrer pour trouver des munitions, des otages, ou des bonus. Cela pousse le joueur à explorer au lieu de simplement avancer. En cela, le jeu fait encore une fois beaucoup penser àLes niveaux deviennent de plus en plus difficiles, avec plus d'ennemis, des pièges, et des otages à sauver dans des endroits de plus en plus complexes.Les contrôles sont un peu rigides, avec des sauts peu fluides. Comparé à d'autres jeux de l'époque, les mouvements de Smith semblent un peu lourds. La gestion des sauts est notamment problématique, et vous fera perdre un paquet de vies avant d’être bien intégrée.Bien que le jeu soit difficile, la répétitivité des ennemis et des décors peut rendre certains passages monotones après plusieurs niveaux. En outre, contrairement à Shinobi, on peut déplorer de perdre des points de vie quand notre héros entre au collision avec un ennemi. Le jeu aurait gagné à mettre de côté cette feature, ce qu’il aurait plus sorti du carcan plateformer, à l’intérieur duquel il n’est pas super à l’aise.Visuellement, Code Name: Viper est correct pour un jeu de l'époque. Les arrière-plans sont variés, allant de jungles tropicales à des bases ennemies plus sombres. Cependant, le style graphique est quelque peu limité, et certains niveaux peuvent paraître un peu vides en termes de détails.L’ambiance sonore est elle aussi assez classique. Les thèmes musicaux ne sont pas particulièrement mémorables, mais ils servent bien l’atmosphère d’espionnage et de danger omniprésent. Les effets sonores sont fonctionnels, mais assez basiques.Le jeu comporte huit niveaux, et la difficulté, assez élevée, fait que le joueur prendra un certain temps pour les terminer. Cela dit, une fois le jeu maîtrisé, la rejouabilité est limitée, car il n’y a pas de modes supplémentaires ou de secrets à découvrir après la première partie. Aussi le titre d’Arc System Works propose un système de password bienvenue.