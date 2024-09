Il s'est passé un certain nombre de choses, je ne veux pas tout dévoiler pour l'instant, mais en ce qui concerne les remakes, à ma connaissance, RE:O et RE:CV sont les seuls remakes de RE en cours de développement, ils ont été choisis pour un certain nombre de raisons.

Bien sûr, RE9 est également en développement Entre autres choses, Capcom ne prévoit pas vraiment qu'il y ait un remake aussi "ambitieux" que RE:4, à bien des égards, c'était le joyau de la couronne des remakes et le plus difficile à aborder en termes d'échelle, de portée et d'attentes.

De DuskGolem :