Selon eXtas1s et InstallBaseForum, deux sources réputées plutôt fiables.



Année fiscale 2021 (arrêtée au 31 juin 2021) : 6.500.000

Année fiscale 2022 : 9.600.000

Année fiscale 2023 : 8.700.000

Année fiscale 2024 : 7.500.000



Soit 32,3 millions.



Alors dans un sens, ça me paraît presque beaucoup mais discrétion ne veut pas dire absence (et aux USA, la console garde son mot à dire). De plus, quand t'as rien de lâché officiellement, on a tendance à tirer psychologiquement les choses vers le bas, et MS n'allait de toute façon pas se vanter que ce bilan reste 2 fois moins bien que la PS5.



Dans tous les cas, même confirmé, la console semble amorcer une baisse de plus en plus drastique en Europe et la situation devrait difficilement s'arranger avec le contexte multi-supports et l'absence d'offres à même de booster les ventes (pas de modèles Pro, pas de baisse de prix...).