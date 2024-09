Opening de la serie originale

Les remakes de vieux animes continuent de s'enchainer avec cette fois un premier trailer pour Yaiba de Aoyama Gosho (Detective Conan) par le studio Wit Studio qu'on connait notamment pour les trois premières saisons de l'Attaque des Titans, la premiere saison de Viland Saga et bientot pour le remake du début de One Piece pour Netflix.Ce sera Takahiro Hasui (Mob Psycho 100 Saison 3) a la realisation.La premiere adaptation avait été produite par le studio Pastel en 1993 et faisait 52 episodes.