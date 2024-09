Encore ouiCette fois, c'est le souls-like "sauce italienne" Enotria qui moins de 3 semaines avant son lancement se voir reporté "à une date indéterminée" sur Xbox Series. Il sera dispo dans les temps (19 septembre) sur PC et PlayStation 5.Aucune raison, si ce n'est des obstacles de dernière minute.Series S ?Chèque du complot ?

Like

Who likes this ?

posted the 09/02/2024 at 05:24 PM by shanks