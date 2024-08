Good-Feel nous avait habitués aux jeux familiaux et on ne doutait pas de son savoir-faire en la matière. Avec Bakeru néanmoins, le studio de Kōbe s’adresse aussi aux vétérans, grâce à différents niveaux de lecture et un level design tout simplement somptueux. Dynamique, passionnant et puisant mille-et-une idées dans le folklore japonais, le jeu de plateforme est bien plus qu’un hommage à Ganbare Goemon. Des problèmes techniques demeurent, mais le plaisir de jeu, sans cesse renouvelé par des situations inédites, ne s’estompe absolument jamais.