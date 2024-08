Alors je n'ai pas le jeu et je ne peux donc pas être garant à 100 % de ce que j'écris, mais j'ai questionné des streameurs sur Twitch et je suis parti voir des retours sur le forum Wukong de JV.COM et certains utilisateurs s'insurgent sur les différentes désinformations que subit la version PS5.En effet, le jeu subit depuis quelque temps une propagande massive de tout et n'importe quoi, vu que les développeurs du jeu boycottent totalement l'agenda infâme de notre triste époque.C'est pourquoi je demande aux utilisateurs de la version PS5 de laisser un commentaire ici sur votre expérience de jeu qui se concentrera essentiellement sur les bugs graphiques et techniques (crash, pnj, quete interminable, problème d'affichage, bref du syndrome cyberpunk au lancement), votre avis pourra rassuré certains futurs acheteurs.