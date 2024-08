JV

Les équipes de Bloober Team mettent leurs talents au service d'une vision moderne et pourtant fidèle d'un jeu vidéo ô combien culte. Ce remake de Silent Hill 2 ne se contente pas de respecter la version originale, il la transcende sur plusieurs points, aussi bien visuellement que par le gameplay.Pas de changements sur l’intrigue, mais une richesse ajoutée à l’univers indéniable, avec des environnements plus riches, des puzzles plus longs et bien revisités. C’est beau et immersif, le sound design est (presque) irréprochable et on apprécie les efforts du studio pour conserver ce qui faisait le sel de Silent Hill 2, et notamment sur le jeu d'acteur, tout en modernisant l’ensemble. Il semblerait que l’on soit sur un remake de qualité, mais on en aura le cœur net le 8 octobre prochain. En attendant,Mais le fait est que oui, malgré les défauts bien existants, cette preview nous a agréablement surpris. Il y a encore beaucoup d’inconnus qui vont peut-être nous faire faire des bonds sur l’histoire et la narration, mais Bloober Team semble maîtriser son sujet. En étant à la fois très familier, tout en prenant des libertés, cette relecture d’un monument du survival-horror est finalement prometteuse. Certains moments gagnent en consistance, ce qui permet de faire redécouvrir le jeu aux vétérans, tout en introduisant les nouveaux venus à une saga et un épisode absolument cultes.On serait tenté de croire que Silent Hill 2 n’étant qu’un remake, les anciens joueurs n’auront rien à découvrir, détrompez-vous. Vous avez face à vous un jeu complètement neuf. Outre le placement des ennemis et affrontements principaux qui ne sont plus les mêmes, vous n’airez pas non plus les mêmes énigmes.Certains éléments sont familiers, d’autres sont presque identiques, tels des hommages au jeu originel, mais absolument rien n’est exactement pareil. Tout le monde part donc plus ou moins sur un pied d’égalité, et les joueurs ont le même plaisir à incarner James qu’ils connaissent Silent Hill 2 ou non.La question qui demeure est la suivante : le remake de Silent Hill 2 parviendra-t-il à rivaliser avec le caractère extraordinaire du premier ? À marquer son histoire ? C’est une question qui ne pourra trouver sa réponse qu’au moment de la sortie. 4 heures sur le jeu nous ont permis d’attester de son potentiel sur plusieurs sujets, mais des zones d’ombres subsistent.