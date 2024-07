Jeu Fini

Les fans de Ninja Gaiden guettaient la sortie de ce Wanted Dead avec une certaine attention, pour cause il s’agissait du nouveau jeu d’anciens de la Team Ninja. Malheureusement les retours ne furent pas au RDV et le jeu fit un bide monumental.Un an et demi âpres sa sortie et plusieurs patchs, dont certains améliorant le gameplay, j’ai enfin décidé de me le chopper (9 euros, on ne fait pas la fine bouche) et … bah j’ai bien kiffé.- Gameplay fun une fois cerné- De bonnes sensations- L'ambiance Hard Boiled- Les boss plutôt cools- OST qualitative- Le shoot them up- Quelques bugs- Checkpoints parfois placés étrangement- Doublage anglais compliqué- Un peu court- Impossibilité de refaire les niveaux sans recommencer le jeu- La modélisation de la pauvre Stefanie JoostenJ’ai eu beaucoup de mal avec le gameplay au début, ce mélange de TPS et de combats au CaC ou on enchaine sabre+gun était assez déroutant et je me faisais bien latter, mais une fois assimilé on commence à vraiment rentrer dans le jeu et à ne plus de cacher pour foncer dans le tas.Le premier niveau ou je me cachais à chaque fois en optant pour le shoot à distance enfin d'éviter de me faire ruiner s’est transformé en purge pour les ennemis en faisant pratiquement tout au CaC lors du NG+ (avec le petit trophée « faire un chapitre sans se soigner »), un vrai plaisir.Les sensations sont là, le jeu est bien gore avec tout les démembrements possibles et les finish, qu’on peut enchainer lorsqu’on stun plusieurs ennemis d’un coup, sont justes jouissifs.Les combats de boss ne sont pas en reste et vous demanderons de comprendre certaines mécaniques que vous n’auriez pas forcement compris de prime abord.L’ambiance Hard Boiled un peu ringarde fonctionne bien, même si la team des personnages principaux manque de charisme et d'un vrai traitement en dehors de l'héroine. Les niveaux sont aussi plutôt sympa et évite les poncifs telle que l'usine ou les égouts.Wanted Dead propose aussi plusieurs mini-jeux dont un karaoké avec 99 Luft Balloon, mais surtout un shoot them up ! Et attention pas un petit truc fait a l’arrach, un vrai shoot 16bits de 25/30 minutes qui aurait clairement pu sortir a part le tout jouable en normal ou en hard (Up il est bien dispo a part uniqueùent sur Steam et gratuitement en plus).Au niveau des défauts malgré les patches on a encore le droit a quelques bugs par si par là, il est notamment arrivé 2/3 fois que la musique se coupe et reparte (voir ne reparte pas sans recharger ma save). En parlant de rechargement les checkpoints sont parfois placés bizarrement, notamment vers la fin ou vous pourrez avoir 15 minutes sans pouvoir sauvegarder à devoir enchainer des ennemis hyper balaises, j’imagine le calvaire en hard ou very hard.Wanted Dead est un peu court, seulement 7/8 heures pour un run en normal auquel il faudra enlever les cinématiques, les passages au commissariat et les mini-jeux.Le doublage anglais en dehors de quelques rares cas comme Stephanie Joosten est assez mauvais, Stephanie Joosten qui est par ailleurs on ne sait pas pourquoi le personnage le moins bien modélisé du jeu (par rapport a MGS5 qui a huits ans de diff, il y a de quoi rire), on dirait qu’elle est toute botoxée tellement elle n’a aucune expression, très étrange.Pour finir le jeu se fait en ligne droite, il est impossible de refaire les niveaux via une sélection de chapitres donc si vous avez un raté un truc dans le dernier niveau, faudra tout refaire même si une fois qu’on le connait ça va très vite.