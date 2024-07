Jeux Video

Jolie coïncidence : juste après les propos de Tom Henderson sur le fait que rien actuellement ne spécifiait un report interne de la PlayStation 5 Pro (qui serait donc bien lancée cette année), des dataminers ont découvert dans le code source de la fameuse MAJ "New World" de No Man's Sky des possibles mentions.Sont indiquées une nouvelle configuration sous nom de code Trinity (considérée depuis des mois comme le nom de code de la PS5 Pro) avec plusieurs options graphiques qui passeraient en Ultra en plus d'un boost de la résolution (on passerait de 1300 à 1730p).A suivre