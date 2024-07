Jeux Video

Fait chelou mis en avant sur X et relayé sur Era.Une page Helldivers 2 vient d'être découverte sur le Xbox Store, même masqué, alors que n'importe quel jeu non annoncé (ou même écrire Helldivers 3 par ex) mènera à une classique Error 404.La seule exception est la présence d'un Tag Uncharted sur le Xbox Store, mais potentiellement lié au film VOD.Coïncidence, des rumeurs pointent depuis le début de la semaine vers un portage mais vu que les sources sont proches du fanboyisme... (ce qui ne veut rien dire, mais on attendra quand même plus sérieux).