Une démo est désormais disponible un peu partout depuis le 1 juillet pour ce jeu assez atypique qui mélange Tower-Defense et Beat em all.Dans la curiosité, j'ai test ça hier soir et ce n'est pas si dégueux que ça.La démo dévoile les premières vagues d'Ikoku (monstres du jeu) et vous familiarise avec les mécanismes du jeu avant sa sortie officielle.Malgré 50 trucs à gérer comme les métiers des villageois, la purification des zones, l'équipement à personnaliser, les placements des gardes et j'en passe, la prise en main est immédiate et on sait tout faire au bout de 30 minutes de jeu.Graphiquement, on est sur un truc assez moche proche de l'indé voire d'un jeu mobile, mais c'est surtout dans la DA et les animations que le jeu s'en sort très bien et comment ne pas penser au BGE Okami quand on voit une forêt toute décimée devenir fleurissante grâce à la purification d'une sainte lumière.Il est difficile de se faire une idée sur la démo, car les vagues et les zones sont celles du début du jeu et on ne ressent donc aucune pression vu la puissance du personnage principal et des villageois.En d'autres termes, c'est beaucoup trop facile, par exemple il m'a fallu foutre 4 bucherons devant la zone de respawn de monstres et moi-même, pour faire un carnage sans aucune stratégie.Mais une fois la démo terminée, on débloque une zone additionnelle, et c'est là que ça devient intéressant : sans stratégie et sans formation de défense, on se fait littéralement exploser la tronche.La pression est là, on court partout, les choix sont nombreux et certains peuvent même vous condamner comme faire appel au charpentier pour réparer un pont pour passer plus vite dans une zone. Cela peut être bénéfique au premier abord, mais sera également préjudiciable pour vous la nuit tombée, car des ennemis puissants pourront l'emprunter.Mention spéciale sur le bestiaire qui promet une cinquantaine de Boss et de monstres inférieurs dont certains nous rappellent les excellents Onimusha sur PS2.Conclusion ? Une démo sympa qui promet un jeu final amusant si la stratégie et la difficulté suivent une courbe ascendante. Par contre, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens nous plus, le jeu est à plus de 50 euros Day One sur le PSN, sur Steam également !À ce prix-là, vous pouvez vous tourner vers d'autres gros jeux bien plus intéressants. C'est totalement hors de prix et le montant est injustifiable pour ce que j'ai vu. Un souhait de Capcom de rendre les jeux de la firme bien plus chers, mais attention à ne pas partir dans l’excès et l’avidité, surtout avec des projets qui ne peuvent même pas faire plus de 100 000 ventes.Bref, a bide is coming...