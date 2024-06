News

Atlus a annoncé que Shin Megami Tensei V et Shin Megami Tensei V : Vengeance, sorti récemment, ont dépassé les 1,6 million d'exemplaires vendus dans le monde (copies physiques et téléchargements numériques compris).SMT V est sorti le 11 novembre 2021. Aux États-Unis, il a réalisé le plus grand nombre de ventes en dollars au cours du mois de lancement de tous les jeux Shin Megami Tensei de l'histoire. Cinq mois après sa sortie, le jeu a dépassé le million d'exemplaires vendus dans le monde en avril 2022.SMT VV est sorti le 14 juin 2024. En incluant les copies physiques et les ventes numériques, Shin Megami Tensei V : Vengeance s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires en trois jours après son lancement. Atlus attribue ces ventes à sa sortie multiplateforme et à l'accueil positif de la critique.(88 métacritic par la presse et 97 sursteam)