sinon avis perso :



SMTV original était bien un brouillon. Vengeance corrige ou atténue les travers du v rendant le jeu original totalement obsolète.

les personnages secondaires sont enfin présent et développé de manière cohérente, l'histoire est aussi plus intéressante et captivante. les ajouts de système rendent le gameplay plus fun et stratégique avec beaucoup plus de démons( trouvable dans des nouvelles portions de zones).

y'a eu aussi un boulot sur le level design avec l'ajout de nombreuses zones dans le LD originel.



La poké récré pour les démons qui viens aussi développer vos affinité avec vos démons et vous récompenser en items ou stats. le jeu vous donne pas mal d'outil pour fluidifier votre progression globalement.et les ajouts de système rendent les combat encore plus permissif grâce aux build et les capacités unique des démons.



Défoncer des mob bien plus fort que vous c'est possible dans ce jeu.



La poké récré bis sert aussi à approfondir les relations entre les personnages et en savoir un peu plus sur le lore.



concernant la musique c'est top.89 nouvelles pistes et 20% de zick qui ont été refaites pour l'occasion.

( on parle d'une ost qui fait 4h de contenue)



bref vous l'aurez compris je prends mon pieds, j'avais déjà kiffé le jeu de base mais la, il est 100X plus addictif et qualitatif. La version ps5, magnifie le jeu avec un frame rate impeccable et des temps de chargement inexistant.



je pense que si vous avez trouvé le jeu de base juste "sympa" vous allez adorer cette version.

par contre je ne recommande pas aux gens qui ont détesté l'expérience de base

Selon la base de données Steam, le titre a atteint un pic de. Les chiffres semblent continuer à grimper.Ces chiffres contrastent avec le nombre de joueurs Steam de( pour rappel seulementjoueurs.Du coté critique joueurs c'est extrêmement positives, avec. SMT est enfin en plein essor.C'est très bien pour la série mais comme d'hab, je peut pas m'empêcher d'être dégouté que persona fasse beaucoup plus alors que ... voila ... vous savez ...SMT donne même pas l'heure à Persona. (je rigole heinmais je le pense un peu quand même)