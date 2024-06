La trottinette de l'ennui...



Ce mauvais goût...

Fiche Technique:

NOTE PRESSE (Nintendo Power Issue 153 - Février 2002)

Screenshots:

Parfois, il m'arrive de passer des heures sur internet à chercher des jeux anciens côtés à des prix accessibles. Pas moyen, c'est trop cher !Et là on tombe sur un lot certes à première vue un petit peu cher, mais qui contient du Shinobi X et Resident Evil sur Saturn, Fatal Fury Special sur Super NES, du Wonder Boy sur Master System, mais aussi du FIFA sur Wii, du Baby Pals sur DS ou encore dusur GBA.Et là je pense à un vieux proverbe oriental qui exprime la chose suivante : ceux qui veulent du miel doivent supporter les piqures des abeilles....Les graphismes de Razor Freestyle Scooter sur une console comme la Game Boy Advance ne sont pas à la hauteur. Les environnements manquent de détails, les textures sont floues et les animations des personnages manquent de fluidité. Dans l'ensemble, le rendu visuel est décevant, même pour une console portable de l'époque. De plus les environnements sont peu variés, bref en une phrase : c'est triste !La jouabilité se révèle assez moyenne. Les commandes sont relativement intuitives et réactives, ce qui permet aux joueurs d'exécuter une variété de tricks sans trop galérer. Cependant, la sensation de vitesse est inexistante, et l'excitation des versions sur console de salon ne se ressent pas vraiment sur la GBA, en raison des limitations techniques de la plateforme.Le jeu propose plusieurs modes de jeu, dont un mode carrière et des défis à relever dans différents environnements urbains. Cependant, le contenu global est assez limité, avec peu de variété dans les objectifs et les activités proposées. Les joueurs pourraient rapidement ressentir une certaine lassitude une fois qu'ils auront exploré tout ce que le jeu a à offrir.La bande sonore de Razor Freestyle Scooter est fade et peu inspirée. Les pistes audio manquent de punch et de variété, ce qui rend l'expérience de jeu moins immersive. Les effets sonores sont également assez basiques et répétitifs, n'ajoutant pas grand-chose à l'ambiance générale du jeu.La durée de vie du jeu est relativement courte, avec peu de raisons de revenir dessus une fois les défis principaux terminés. Bien que les joueurs puissent passer quelques heures à explorer les différents niveaux et à améliorer leurs compétences en freestyle, l'expérience globale peut sembler un peu superficielle et peu engageante à long terme.