Yoko Taro s'est rendu en Corée chez Shift Up voir Hyung-Tae Kim le createur du jeu, l'occasion pour IGN Japan de faire une interview avec les deux hommes, voici ce qu'il en ressort:- Yoko Taro est fan du travail de Hyung-Tae Kim depuis qu'il a découvert son art sur Magna Carta sur PS2 et le considère comme son ainé puisque Kim a travaillé dans l'industrie du jeux video bien avant lui. Il est aussi fan de son travail sur le MMORPG Blade & Soul et est surpris de la qualité des jeux coréens qu'il a pu testé.- Yoko Taro remémore la genèse de Drakengard ou il a du batailler avec Square-Enix pour imposer sa vision d'une histoire plus sombre et il demande avec humour si Hyung-Tae Kim a du aussi s'engueuler avec Sony (pour imposer son personnage sexy on imagine), ce a quoi il repond " Les gens du SIE sont… très, très gentils !" et Yoko Taro rétorque " Les membres du personnel du SIE font des grimaces que je n'ai jamais vues auparavant. J'aimerais que les lecteurs de cet article puissent le voir ! "- Yoko Taro pense que Stellar Blade est meilleur que Nier Automata, il adore les graphisme et le charadesign. Il pense meme que Eve est plus jolie que 2B. Hyung-Tae Kim pense qu'il aura des ennuis si il est d'accord avec cette affirmation, pour lui Nier Automata est sacré, les visuels et l’histoire sont si spéciaux qu’il n’est tout simplement pas possible de les imiter.- Yoko Taro savait dés le depart que Stellar Blade allait être comparé a Nier Automata, mais dit que ce sont deux jeux complétement differents et que si le hero avait été un personnage masculin, personne n'aurait rien dit. Hyung-Tae Kim acquiesce et souligne que Nier Automata n'a pas été sa seul inspiration, il s'est aussi beaucoup inspiré d'oeuvres des années 80/90 comme Gunnm et Blade Runner, mais aussi de PN03 de Capcom.- Yoko Taro dit que sa source principale d'inspiration pour Nier Automata fut la serie animée "Evangelion"- Hyung-Tae Kim a essayé de trouver le bon équilibre entre business et développement. Pour certains jeux, il adopte une approche commerciale, pour d'autres non. Stellar Blade fait partie de ces derniers. "Cette fois, j'ai fait quelque chose que j'aime vraiment. Je ne suis pas particulièrement doué en tant qu'homme d'affaires, donc plutôt que d'analyser le marché et de surveiller les chiffres, j'ai tendance à créer ce que j'aime et ce que je pense que les joueurs apprécieront."Yoko Taro repond avec humour en disant que lui pense toujours aux affaire alors que contrairement a Hyung Tae Kim il ne dirige aucune entreprise et qu'il est l'esclave de Square-Enix et de Yosuke Saito.- Bayonetta 2 est l'un des jeux préféré de Hyung-Tae Kim.- Parlant technique, Yoko Taro pense que les Japonais ne sont pas doués pour s'adapter a la technologie étrangère et que c'est pour ça qu'ils sont si en retard sur les graphismes. Les studios chinois et sud-coréens ont été beaucoup plus rapides à utiliser des moteurs comme Unreal pour faire des jeux à l’esthétique japonaise.- Hyung-Tae Kim espère que Stellar Blade pourra inciter davantage de studios sud-coréens à se développer sur d’autres plateformes que le mobile et le PC.- Pour finir Hyung-Tae Kim dit que se sont Psychic World et Valis The Fantasm Soldier sur MSX qui l'ont poussé a entrer dans le monde du jeu video. De son coté Yoko Taro cite Gradius.Stellar Blade sortira le 26 avril en exclusivité sur PS5.