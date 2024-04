Beaucoup diront "oui c'est un patch day one, ce n'est pas nouveau"Non c'est bien plus vicieux que ça en fait. Lorsque vous achetez la version physique, la licence est sur le disque, donc le jour ou la licence Star Wars est expiré, c'est mort, et il ne sera plus possible de l'installer par la suite.Si vous prenez la version déma, la licence est directement liée à votre compte, donc le jeu sera téléchargeable même après la fin des droits.En gros la version physique est inutile dans le temps, un exemple avec Avatar, lorsque vous l'installez via le disque sur votre console en hors ligne, il est impossible de lancer le jeu, car il manque une partie du jeu.