Je mets ça en blog car on est loin du big show :ce sera juste la diffusion du Story Trailer, voilà.Le gameplay et la date de sortie attendront sûrement l'Ubi Forward du 10 juin.En tout cas, vu le key art, l'héroïne a toujours 0 charisme mais le Hutt est bien fait

Who likes this ?

posted the 04/05/2024 at 04:55 PM by shanks