Exceptionnelle ?Non mais sérieusement c'est maîtrisé de A à Z.Ca fait bien longtemps que je n’ai pas autant été aussi enthousiasmé par une nouvelle licence ma foi.Visuellement ça claque, je n'ai pas joué aux jeux les plus côtés en la matière comme les derniers AAA édités par Sony mais franchement c'est très correct et fluide dans le mode de base dit équilibré. Au delà de la technique pure qui m'intéresse de toute façon assez peu: le soin apporté aux vaisseaux, les ennemis flippants ou classes comme l'espèce d'ange noir. Les personnages rendent drôlement bien, un petit quelque chose de Dead or Alive en plus détaillé et avec des faciès assez typiquement coréens rafraîchissants. A noter l'héroïne très travaillée avec son épée et sa fameuse combi verte. Au delà de l'aspect sexy/voir racoleur pour les plus prudes, c'est quand même sympa à regarder et le contexte de science fiction aide à rendre le tout plus crédible. Pour les gens que ça fâche il y aura d’autres costumes plus sages. Les environnements aussi sont cools, ça explose de partout et la ville détruite de la deuxième partie est très sympa à parcourir.Dans le gameplay de combat, je trouve les éléments classiques mais maîtrisés on a des coups spéciaux, des parrys, des esquives, différents objets et même des fatalités. Quand à la difficulté elle me semble ni trop frustrante ni trop facile,Surtout gros point positif, même si c'est linéaire. Pour aider le joueur, pas de map mais un système de scan bien fichu. Car Eve est accompagnée d’Adam (haha) via son drone, in fine c’est un équivalent futuriste à Navi, Fay, Midna… bien vu ! On se retrouve même a faire de un peu d'escalade façon Assassin's Creed ou nager. C'est l'occasion de faire quelques combats supplémentaires, trouver des témoignages pour se mettre dans l'ambiance, avoir des dialogues optionnels ou simplement engranger de l'argent/items. A minima cela permettra de débloquer des compétences ou des nouveaux costumes donc on se doute que cette exploration n'est pas vaine.Enfin toute la partie sonore c'est du très haut niveau. Déjà il y a pas mal de choix de voix : jap, coréen, anglais selon vos préférences ou tout simplement le français. Pas géniale à mon goût, cette dernière reste très appréciable pour la compréhension, dans un jeu d'action immersif où les dialogues défilent tous seuls parfois en plein combat. Etplus ou moins épique ou chill, qui s'adaptent à la situation? Limite, a elles seules elles donnent envie de relancer la démo.A voir sur le long terme car ça sera pas facile de maintenir ce niveau de qualité mais le jeu sera je pense assez long pour le genre et laisse présager du bon: l'arbre de compétence est fourni et je remarque qu'il y aura aussi un "vrai gun". C'est à dire queà la Resident Evil 4! Pour moi qui ne suis pas très bon en BTA ça m'intéresse pas mal.L'autre inconnu c'est évidement le scénario mais je crois que même avec un scénar aux fraises le jeu a déjà bien assez de ressources pour ne pas sombrer, mais sait-on jamais, ça pourrait être la cerise sur le gâteau!(Un petit « j’aime » en passant suffit si vous êtes pressés)