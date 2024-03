Bon il est tard et je suis crevé mais je viens de finir la demo de Stellar Blade à l'instant et je dois dire que j'aime beaucoup ce que j'ai fait.Le gameplay est jouissif, assez technique mine de rien car il faut esquiver au bon moment, parer au bon moment etc mais c'est vraiment fun. Ça bouge bien, les ennemis sont plutôt classe. Le boss de fin de la démo je lui ai fait sa fête il a rien comprisL'univers bon ça a l'air intéressant mais impossible de se faire un avis là dessus pour le moment. L'héroïne est vachement classe, bon ça y va les plans sur sa poitrine ou ses fesses mais c'est bon ça fait parti du délire j'ai acceptéNon franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai même battu le Traqueur boss optionnels quand on fini la démo, pas simple le bougre.Graphiquement petit bémol cependant c'est pas fou, c'est joli mais sans plus, pas vraiment ce qu'on est en droit d'attendre d'une PS5 mais le plaisir est ailleurs. Son putain de gameplay ! J'adore ce type de jeu ou si tu joues bien, bah tu es récompensé dans le sens ou tu peux vraiment atomiser les boss, les finish sont très stylé d'ailleurs. Notamment lors de la parade parfaite et d'infliger des dégâts de type "châtiment" je crois.Bref, du tout bon je pense le prendre quand il sortira. Puis le trailer a la fin de la démo ma mis l'eau à la bouche, c'est plus "varié" qu'il n'y paraît. Ya pas que du combat, ya aussi un peu de plate-forme ce qui varie un peu.Un petit mot sur la bande son aussi, très sympa même si la musique est un peu répétitive au bout d'un moment dans la seconde zone. Mais les musiques rock lors des boss sont tees cool, ça pimente bien l'action j'ai pas grand chose à redire, à voir pour le jeu final niveau OST.Bref, du tout bon ce Stellar Blade c'est pas juste une plastique ça a l'air d'être un foutu bon jeu d'action ! A surveiller de très près ^^