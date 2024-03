JV 15/20

Contra : Operation Galuga permet enfin à la série de renouer avec ses origines pour redevenir un incontournable du « run & gun ». Même si sa direction artistique gâche une partie de l’expérience, on y retrouve bel et bien l’esprit original de la franchise. La gestion des armes a été totalement repensée et le jeu grouille désormais de multiples bonus et améliorations à débloquer. La frénésie du mode Arcade jouable à 4 en coop compense le manque de lisibilité propre à certains niveaux ainsi que la durée de vie 100 % axée sur le scoring. Et si le sentiment de déjà-vu est parfois tenace, c’est bien lui qui fait le lien avec les origines mythiques de la saga.NoixyPixel 8/10IGNUS 6/10