Stellar Blade ne s'est jamais caché de s'etre inspiré de Nier Automata (ainsi que de tout un tas d'oeuvre SF des années 80/90 comme Gunnm et Blade Runner) et si certaines musiques vous donne aussi l'impression d'etre sur du Nier Replicant/Automata c'est peut-être parce que 40% des musiques ont été composés chez Monaca Inc, le studio de Keiichi Okabe.Et si contrairement a la rumeur qui se repend un peu sur le net, ce n'est pas ce dernier qui s'est occupé de la bande son, on retrouve d'un coté Oliver Good qui avait travaillé sur les deux derniers Voice of Card, SiNo Alice, Nier Replicant, Souls Hackers 2, Foamstars ect... ainsi qu'Inoue Keita qui a taffé sur une partie des mêmes projets.