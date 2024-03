Jeux Video

Activision Blizzard King !Non j'déconne "ptdr"Il veut racheter TikTok (le réseau du diable).Une affaire liée au fait que cette semaine, le gouvernement US pourrait voter une loi pour obliger TikTok à se séparer du réseau ByteDance (en gros ils soupçonnent les chinois de se gaver en données US), sous peine d'une interdiction totale du réseau sur le territoire américain.Donc Kotick serait visiblement prêt à claquer plusieurs centaines de milliards de dollars pour le réseau, mais pas tout seul : le deal en cas de rachat se ferait en collab avec d'autres blindés dont Sam Altman, PDG d'OpenIA qui en profiterait pour implémenter sa techno IA dans l'application qui détruit le cerveau des gosses.Le turfu.