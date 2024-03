Red Dead Redemption 2 est un jeu très riche ou de nombreux secrets parsèment le monde de cet open world incroyable. Partons à la découverte de 20 d'entre eux ! Ce top m'a été demander plusieurs fois, après celui des secrets sur des jeux comme Bloodborne, Ocarina of Time, GTA V et Red Dead Redemption premier du nom.Ce top sera en deux parties.20)- Vous aussi, vous rêviez d'avoir le meilleur cheval du jeu ? Et bien sachez que c'est possible et ce dès le début du jeu une fois le prologue terminé. En effet, le meilleur cheval du jeu, c'est celui qu'a Dutch Van Der Linde le pur sang arabe blanc. Même si techniquement ce n'est pas le meilleur, certains ont de meilleurs statistiques mais sont payant, celui là, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Il se trouve dans la zone enneigé au nord ouest de la map, mais il sera pas facile à avoir car le bougre ne se laisse pas faire.19)- un "vampire" se trouve à Saint Denis, après avoir trouver et déchiffrer les 5 messages ensanglantés sur les murs, vous pourrez trouver le fameux vampire dans une ruelle.Le laisser au soleil sert à rien, ce n'est donc pas un vampire, mais bien un cinglé qui se prend pour un vampire.18 )- Dans l'Ouest sauvage, vous découvrirez bien assez tôt des corps suspendus à qui ils manquent la tête. D'ailleurs, le premier se trouve pas très loin de votre deuxième campement. Rechercher tous les cadavres ne sera pas simple mais si vous y arrivez, vous tomberez sur la tanière d'un gros psychopathe. Une fois celui ci maîtrisé, amenez le au shérif de la zone, cependant attention au moment où celui ci le détache pour l'enfermer, le psychopathe lui saute dessus pour le poignarder, si vous êtes pas assez rapide pour le tuer, le shérif tuera le tueur mais vous pouvez dire adieu à la récompense. Ça m'est arrivé d'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe et bye la récompense...17)- L'un des secrets les mieux planqués du jeu car vous pouvez totalement passer à côté. Près du bayou, à Bluewater Marsh, vous tomberez sur un étrange individu qui vous proposera de dîner avec sa femme. Vous pouvez décliner et il se passera rien mais acceptez car ça vaut le détour.Une fois à table, votre personnage commencera à pas se sentir bien et s'évanouira. Il se réveillera sur un tas de cadavres. Allez vite récupérer vos affaires car ces affreux personnages vous ont littéralement dépouillé , plus un rond en poche ! Quand vous revenez, ils vous attaqueront. Descendez les et récupérer votre argent. Vous pouvez également faire une découverte assez macabre si vous fouillez la maison de ces deux fous...15)- Uniquement les soirs de pleine lune, près de Roanoke Valley, vous pourrez entendre des hurlements sauvage d'un homme. Si vous suivez le son, vous verrez un homme nu accompagné par des loups. Ne le tuer pas, essayez de le suivre (pas simple car les loups peuvent vous attaquer) il vous amènera dans sa tanière. Tuez les loups qui vous attaqueront puis attendez à côté de l'homme. Vous pouvez soit le tuer, soit le laisser vivre. Sachez juste que si vous lisez son journal il vous attaquera. Pas bien robuste, je l'ai assomé. Il semble que comme pour le vampire, cet homme se prenait pour un loup garou visiblement. À cette époque, les délires lycantrhopes existaient vraiment d'ailleurs.14)- Évitez les marais la nuit car vous ferez des rencontres pas très amicales. Des personnes silencieuses vous attaqueront, ce sont des cannibales, et c'est aussi d'eux à qui ont doit les nombreux cadavres suspendus aux arbres. Ils sont appelés "Peuple de la nuit" et terrorise les gens habitants dans le bayou ou au alentours.13)- A la fin du jeu et au contrôle de John Marston, vous pouvez retrouver de nombreuses tombes d'anciens de vos frères d'armes partout sur la map. Et même celle d'Arthur d'où on voit d'ailleurs son ex compagne pleurer sa mort pendant le générique. Vous pouvez également revoir certains personnages qui ont survécu et on continuer leurs vies après la dissolution de la bande. Pierce par exemple est devenu boucher ou vous pouvez voir sa boutique et même lui parler. Une autre est devenue romancière, une autre s'est marié et vous pouvez la trouver à Saint Denis. (J'ai plus le nom en tête) Pluie Battante est également trouvable il attends son train avant de repartir définitivement. Bref, la vie continue pour certains.12)A 3 heures du matin au nord ouest de Lemoyne, si vous longez les rails vous tomberez sur un mystérieux train fantôme. Impossible de monter dedans, et celui ci vous traversera sans broncher. Il n'y a aucun conducteur à bord. Encore un des nombreux mystère du jeu..11)- Si vous passez près de l'armurerie de Rhodes, à la fenêtre vous pourrez entendre quelqu'un vous supplier de le faire sortir. Allez donc menacer l'armurier en lui disant de lui montrer sa cave. Cet homme retenait ce pauvre bougre prisonnier car il ressemblait à son fils mort...La suite dans le courant de la semaine prochaine !