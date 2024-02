Selon Jeff Grubb. Il déclare que la source qui lui a évoqué l'existence de Epic Mickey Rebrushed (tout juste confirmé dans le Partner Direct) est la même qui lui a déclaré que Metroid Prime 4 verrait le jour cette année. Perso : Je pense qu'on parle d'un potentiel titre de launch Switch 2 (potentiellement cross-gen) et que le report pour début 2025 vient du fait que le titre ne serait pas prêt à temps.

Like

Who likes this ?

posted the 02/21/2024 at 07:18 PM by shanks