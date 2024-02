C'est via une interview avec Pushquare que nous apprenons que Stellar Blade aura pas moins de 9 doublages (dont on imagine un en français) et qu'il sera sous-titré 22 langues, malheureusement le directeur du jeu, Hyung-Tae Kim, nous apprend que le doublage japonais ne sera disponible qu'au Japon pour des raisons qui semblent contractuelles.La bonne nouvelle c'est que le doublage original coréen sera disponible dans le monde entier et selon le directeur technique Dong-Gi Lee il s'agit de l'une des trois langues synchronisées avec le mouvement des lèvres.Nous apprenons aussi que des events avec le jeu mobile a succès "Goddess of Victory: Nikke" du meme studio sont en réflexions:"Nous sommes actuellement en train de discuter de la manière dont nous pouvons faire cela afin de maximiser l'attractivité de l'événement. Nous réfléchissons également à la manière de maximiser la synergie entre les deux titres".De là a avoir des DLC reprenant les tenues des personnages feminins de Nikke pour l'heroine de Stellar Blade, il n'y a qu'un pas.