Vous ne pouvez en aucun cas obtenir accidentellement les mêmes proportions sur plusieurs modèles d'un autre jeu sans déchirer les modèles. Ou à tout le moins, en les traçant méticuleusement au préalable.



Pour vous donner une idée de l'impossibilité de cette tâche, nous devons parfois copier un maillage sur un autre lorsque nous réalisons des suites de jeux, par exemple en redessinant un PNJ d'un jeu à l'autre, et même lorsque nous retravaillons ces anciens modèles, ils ne correspondent que PARFOIS de manière très proche en raison des changements de rigging qui peuvent s'avérer nécessaires. Il est arrivé que des dizaines d'artistes se voient confier le même concept art pour créer un modèle 3D, par exemple lors de tests artistiques pour des emplois. J'ai vu 30 artistes essayer de créer le même cheval en utilisant les mêmes schémas. Aucun n'était aussi proche les uns des autres que ces modèles Palworld le sont des modèles Pokémon. Aucun. Les silhouettes et les proportions sont presque parfaites

Certains ont en peut être marre de voir ce jeu en avant, mais il y a un réel emballement médiatique autour de Palworld depuis la sortie de l'accès anticipé le 19 janvier dernier. Cependant, l'avenir du jeu et de son éditeur Pocketpair pourrait se jouer sur un nouvel angle qui n'est ni l'utilisation d'une technologie "IA" ni sur les différentes inspirations visuelles et de game-design, mais sur de réelles utilisations scrupuleuses de ressources qui n'appartiennent pas à l'éditeur.Car si visuellement en effet les créatures ressemblent beaucoup aux personnages de The Pokémon Company (au point que l'idée d'utilisation d'une IA pour générer ce contenu a été théorisé ce weekend dernier), on parle bien ici des modèles 3D utilisés dans Palworld qui pourraient en réalité venir directement des modèles 3D créés par The Pokémon Company (les studios Game Freak et Creature Inc pour être plus précis). Et dans ce cas de figure là c'est bien évidemment du vol. Je répète, on parle bien de ressources créées par un studio et qui si cela est prouvé pourrait avoir été récupéré illégalement par Pocketpair pour être utilisé dans Palworld, même avec derrière des modifications effectués. C'est là tout la différence.Cette information vient de spécialistes qui ont récupérer les assets en question (les modèles 3D) de Palworlds et les ont comparé avec ceux des jeux récents Pokémon. On pourrait croire à une coïncidence sur 1 ou 2 modèles, mais quand des dizaines et des dizaines de modèles 3D et des éléments de ceux-ci sont identiques niveaux structures, la question d'un vol de données se pose réellement. Même 2 personnes dans différents studios à 2 moments du temps ne peuvent pas avoir réaliser les mêmes structures 3D d'un modèle de personnage en tout point.Un vétéran du milieu (au poste de senior character artist) répond anonymement à Video Games Chronicle :Dans tout les cas c'est à The Pokémon Company (voire Nintendo directement) de prouver que leur ressources ont bien été détournées, ce qui ne va pas être simple mais c'est déjà plus recevable en justice et avec les détectives qu'on voit sur Internet l'enquête ne sera que facilité.Je rappelle que l'inspiration, s'inspirer d'un média pour faire son propre média, cela jusqu'au plagiat, ne sont pas répréhensible tant que les droits d'auteurs n'ont pas été enfreint et cela concerne aussi des assets (textures, sprites, modèle 3D...) et même du codes de programmation, donc pas juste des marques et des personnages de fiction définis.On peut aussi parler des menaces de morts qu'ont reçu les développeurs de chez Pocketpair de la part d'internautes suite à la sortie de l'accès anticipé. Il faut aussi évidemment condamner la bêtise humaine.