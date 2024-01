Il y avait une question que je voulais poser aux personnes de ma génération. A peu près en quel année avez vous eu votre premier PC?



Pour ma part, c'était en 1990 (j'avais récupérer le vieux PC de mon parrain), je sais que c'était tôt, mais j'ai toujours eu l'impression qu'à partir de 1995, c'était pas rare qu'il y ait au moins un PC à la maison tant des jeux comme les Lucasarts, les Sierra, les Myst ou même Doom, Duke Nukem 3D et Quake était vraiment connu.

De plus à partir de 1998, foncièrement si tu était au delà du lycée niveau étude, tu avait besoin d'un PC. entre les mémoire à écrire, photoshop pour ceux en fac d'art, Excel devant indispensable pour ceux faisant de la compta, les appareil photo numerique devenant la norme et bien sur le boom d'internet, le PC fin 90, début 2000, c'était plus un truc de luxe.



Je vous pose la question car quelqu'un m'a dit qu'en 2000 quasiment personne n'avait de PC et je trouve ça en décalage avec la réalité.