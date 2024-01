Mois de Décembre (éstimations)



vient de livrer son compte rendu sur le marché américain pour le mois de décembre 2023 (allant du 26 novembre au 30 décembre).Sur l'années 2023, les dépenses en matériel sont restées stables par rapport à 2022 avec 6,6 milliards de dollars. La croissance des ventes de laen termes de revenus a permis de compenser les baisses deset de la. La console de Sony a terminé 2023 en tant que plateforme la plus vendue à la fois en unités et en dollars.Sur le mois de décembre, les dépenses ont atteint 1,6 milliard de dollars soit une augmentation de 4 % par rapport à décembre 2022. La croissance des ventes de laet desen dollars a compensé la baisse de laLaa établi un nouveau record de ventes en termes de revenus pour un mois de décembre pour le fabricant, battant ainsi le précédent record de décembre 2022.Coté software,a été à la fois le jeu le plus vendu en décembre et le deuxième jeu le plus vendu en 2023. Call of Duty a été la franchise la plus vendue aux États-Unis pour une quinzième année consécutive.s'est classé deuxième pour le mois de décembre. Le nouveau Aa fait son entrée à la sixième place.a enregistré le plus grand nombre d'utilisateurs actifs mensuels uniques sur PS5 et Xbox Series.Sinon sur l'année 2023,est le jeu vidéo le plus vendu (en dollars) sur le marché américain. C'est la première fois depuis 2008 qu'un titre non développé par Activision ou Rockstar se classe premier.termine devantPour les accessoires les dépenses sont en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente (et 14% sur le mois de décembre), avec 2,6 milliards de dollars. Une augmentation de 7 % des ventes de manettes est à l'origine de cette croissance. Laa été la manette de jeu la plus vendue en 2023 en termes de revenus.