Le site officiel du jeu s'est mis a jour permettant de decouvrir de nouvelles infosMinistre en chef du shogunat et seigneur du clan de Hikone. En collaboration avec les puissances occidentales, il ouvre les ports japonais au commerce extérieur. Connu pour réprimer sans pitié son opposition, il est redouté sous le nom de « Le Démon Rouge de Ii », un surnom hérité de son ancêtre. Parmi les arts martiaux, le Iai est son point fort. Considéré comme un homme de goût, Ii possède également une connaissance approfondie des choses les plus raffinées, notamment du thé et de la poésie.Célèbre geisha du quartier des plaisirs Miyozaki à Yokohama. Elle a acquis sa renommée grâce à ses conversations pleines d'esprit et à sa beauté plutôt mélancolique. Réputée pour avoir joué le rôle de geisha à Kyoto dans le passé.Ronin anciennement du clan Tosa. Déterminé à garder la main ferme sur le gouvernail du Japon alors qu’il ouvre ses ports au commerce extérieur, il cherche inlassablement la bonne marche à suivre. Une âme attachante et sérieuse, il ne tarde pas à gagner l'affection des autres. Non seulement il est un maître de l'école de jeu d'épée Hokushin-Itto-ryu, mais il est également un bon tireur avec un pistolet de style occidental.Serviteur féodal du clan Choshu et proche associé de Shoin Yoshida. Âme compatissante, il sert de mentor aux plus jeunes serviteurs de son clan. Il a gagné la confiance des hauts hommes d'État de Choshu grâce à son approche pondérée et prudente. Son seul défaut est sa prédilection malsaine pour le saké, qui lui vaut parfois quelques scandales…: Commodore de la marine américaine. Sur ordre du président Millard Fillmore, sa flotte de navires noirs fit le tour du monde pour négocier l'ouverture des ports japonais au commerce. Il est déterminé à imposer l’ouverture du Japon avant toute autre puissance occidentale.: Diplomate britannique. Il est chargé d'évaluer la valeur de l'intégration du Japon dans l'économie mondiale et de rendre compte de ses conclusions à ses supérieurs. Bien qu'il dénonce la politique d'exclusion du shogunat comme étant « barbare », il a une profonde fascination pour l'artisanat japonais. Ancien chirurgien, on peut compter sur lui pour soigner les blessés.