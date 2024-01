(la Switch n'a pas à rougir) (la Switch n'a pas à rougir)

Pour commencer, j'aime bien cette licence et j'ai bien aimé le dernier Metroid (on va pas se mentir, un des premiers jeux qui viennent en tête quand tu vois se nouveau POP, c'est Metroid Dread, pour le coup, il y a pire comme référence).Quand j'ai vu la bande annonce, j'ai tout de suite aimé le "feeling" que dégageait le jeu, alors quand tu peux avoir accès à une démo (qui est généreuse pour le coup), ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas tromperie sur la marchandise.Déjà pour moi, le jeu est réussi car le Gameplay est bon (bouton bien agencé, subtilité pas mal du tout, notamment avec l'arc et la toupie, ça réponds bien) et le level design est bien pensé (donc la base est là), le level design se voit encore plus avec ce genre là "metroidvania" et en vue de "coté".La fluidité est au rendez-vous (déjà sur Switch c'est bien, alors sur PS5 ou XSX par exemple, ça doit être encore plus agréable) sur Switch.J'aime bien le look du personnage principal, il a une certaine classe je trouve.L'animation est bonne, que ce soit la façon de grimper au "anneau" accroché au mur, la façon de s'accrocher au différent "bout de bois" pour grimper en tournoyant autour, la façon dont le héros glisse sous les personnages, la façon dont il passe en mode "rage" ectLa direction artistique fait le job, parfois ça peut paraître "vide" mais ça permet une fluidité, c'est pas plus mal, que d'avoir des jeux "surchargé" c'est beau mais ça "rame", dans ce genre de jeu, ça peut te faire péter un plomb, là tu sens qu'ils ont voulu que l'on se repère très vite et que tout paraisse "évident", donc c'est simple mais efficace, de plus les arrières plan sont plutôt sympa (de plus ce n'est que le premier niveau, donc par la suite ça devrait être encore plus s'enrichir)Les combats sont agéable, ce qui fait que l'on passe des moments de plateforme et des moments de "combats" avec un même plaisir.Quand je lis certains qui se plaignent de la D.A., personnellement, le jeu a plein d'atout qui compense largement cette direction artistique, certes pas "incroyable" (nous sommes pas devant "Ori" par exemple) mais moi ça me va, (car parfois l’esbroufe d'une direction artistique cache un gameplay "pauvre" et dans ce cas, ça me tombe des mains à un moment donné) car, bravo Ubisoft pour avoir lancer de bonne manière l'année 2024.Je trouve que c'est un jeu parfait pour jouer en "portable" sur la Switch (voir Steamdeck), d'ailleurs pour le support, l'impression que c'est un des plus beaux jeux, bien plus qu'en version "salon".Avec cette entrée en matière grâce à cette démo, Il fait partie maintenant des jeux (j'ai une longue liste, mais un petit portefeuille) qui me donnent envie de m'y plonger, mais ceux qui ont le jeu, je me dis qu'ils ont bien de la chance, bon jeu à eux.