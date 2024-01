Tops

https://niindo64.com/2024/01/12/top-10-attentes-cine-2024/



N°10 : Godzilla x Kong - Le Nouvel Empire (10/04)



Mon article originel

N°9 : The Fall Guy (1/05)





N°8 : Ballerina (7/06)



N°7 : Argylle (31/01)





N°6 : Sonic 3 (18/12)



N°5 : La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume (22/05)





N°4 : Joker Folie à Deux (2/10)



N°3 : Furiosa (22/05)





N°2 : Dune Part 2 (28/02)





N°1 : Deadpool 3 (24/07)



Et vous c'est quoi vos attentes ciné ?

Pour être tout à fait honnête, c'est surtout par curiosité maladive que j'ai intégré dans mon classement cette suite deCe dernier qui m'avait laissé un goût très amer en bouche. Je ne m'attends clairement pas à un miracle, surtout après. Mais bon "comme on dit.Prochain film deà qui l'on doit leet le. Et à ne pas confondre avec. Ici, le cascadeur sera incarné par, et jouera aux côtés deet. Ça a l'air fun et sans prise de tête. Même si j'ai l'impressionpar ce trailer.C'est encore loin d'être fini pourOu du moins pour son. De par sa sériediffusée en 3 épisodes sur. Unqui serait en chantiers (ce que je trouve étonnant après la conclusion du 4). Et ce qui nous intéresse ici, le spin-offréalisé paret avecdans le rôle-titre. Une assassine ayant fait ses armes au sein de la mafia russe, et dont l'histoire se situe entre le troisième et le quatrième volet. En tout cas, revoirdans la franchise qui a remissur le devant de la scène, je prends.En attendant, le réalisateurnous livre un nouveau film d'espionnage de son cru :. Racontant l'histoire d'une romancière incarnée parqui sera prise dans une aventure mouvementée et étrangement similaire à ses livres d'espionnage du même nom. Un film avec un casting alléchant qui comprend notamment, et d'autres.Les deux précédents films duont déjà eu droit à leur critique ici même. En résumé, lesans être exceptionnel, se laissait regarder et avait eu le bon goût deinitialement prévu pour revenir à un modèle plus classique. Et lepoursuivit dans cette lignée avec une surcouche de générosité et de fan-service, mais au détriment de la qualité visuelle. Il n'y a donc aucune raison pour que je passe à côté du troisième volet. D'autant plus qu'on a la confirmation de la présence de. Le clone de Sonic qui fut teasé dans la scène post-générique du 2e film, et certainementEt. Car l'année dernière, c'étaitqui a également eu droit lui à sa propre adaptation. Et au succès foudroyant puisqu'il est dansavec près de. Tandis que Sonic 2 a fait 3x moins avec. Une rivalité qui me rappelle la bonne vieille époque de laet de laoù les deux s'affrontaient par slogans de pubs interposés.plus fort que le cinéma ? C'est ce qu'on verra.Plus deque la sagaexiste au cinéma. Ayant eu droit à une trilogie engendré en 2011 paravec l'opus. Et conclue paravec le très bon. Trois films qui ont mis en avantun singe plus intelligent que ses congénères et incarné par l'immensec'était lui). Ce quatrième volet réalisé par, prendra place plusieurs générations après l'histoire de ce singe prodige. Dans un monde (qui ressemble beaucoup à celui des jeux) où les simiesques règnent en maitres, et où ce qu'il reste de l'humanité a été réduit à l'âge de pierre. Exactement comme dans les tout premiers films.Et il assez amusant de noter que, sortent tous deux à 1 mois et demi d'intervalle.À la base, le filmde 2019 devait se suffire à lui-même. Ce n'est que plus tard qu'il a été décidé d'en faire une suite. Et sous une tout autre forme puisque ça sera unetoujours chapeautée par, et qui introduiradans le rôle de. J'avais beaucoup adhéré à la proposition très sombre du premier film, et de laen tant que prince du crime. Curieux de voir comment rendra ce duo iconique, et surtout l'interprétation de Gaga même si je ne me fais pas trop de soucis pour elle.En 2015,comme peu de films l'ont fait avant et après lui. Et qui a même été. Et quand j'ai vu que le prochain projet depour la franchise de films à laquelle il a lui-même donné naissance enserait centré sur la jeunesse de la mêmeque dans, j'étais chaud. Une Furiosa cette fois incarnée par, et aux côtés de, etqui reprendra son fameux rôle de l’excentriqueFilm déjà présent dans mon top de l'année passée avec une. Mais qui finira par être décalée à l'année suivante suite à la(Writers Guild of America) qui a fait irruption de mai à septembre dernier. J'attends toujours autant ce second volet de. Au point même oùafin de garder un maximum de surprise.Et enfin ma plus grosse attente cinématographique de l'année sortira six ans après le second volet qui fut réalisé par le mêmeque pour. Pour le trailer, il faudra attendre leen février, mais on sait déjà quefera son retour dans son rôle iconique deSept ans après le filmoù son personnage est apparu pour la dernière fois au cinéma. Et il ne vient pas les mains vides puisqu'il arborera. À voir le jour j si ceparsera aussi bon voir meilleur que les précédents films. Mais je sais déjà d'avance qu'il me fera passer un bon moment en termes d'humour, d'autodérision, et de cassage du 4e mur. Et j'ai une confiance aveugle enpour cette tâche.