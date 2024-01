Jeux Video

ptdr non, tu crois quoi ?Hier fut évoqué en blog l'exploit du gamin de 13 ans qui a réussi à "finir" Tetris sur NES (aller tellement loin que la machine ne suit plus et elle crash), chose réputée jusque là impossible même par les champions du monde, hormis une IA.L'avis de la présentatrice de Sky News (UK) ?Qu'il aille plutôt "à l'extérieur pour prendre un peu d'air frais" parce que "Battre Tetris n'est pas un objectif dans la vie".Voilà. La routine de ces chers médias.A t-on le droit d'avoir une passion ?Oui mais pas du JV.Car le même jour, Sky News félicitait un gamin de 16 ans pour ses performances aux fléchettes.La présentatrice a ensuite été vivement critiquée sur les réseaux sociaux, par Bhavina Bharkhada (responsable commercial de l'industrie des jeux britanniques UK), Becky Frost (Rare), plusieurs influenceurs et même Christian Hewgill, présentateur de la F1 :